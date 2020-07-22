Прилучный поставил на место фанатов за вопросы о его личной жизни

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Алиса Старжевская
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Актер не считает нужным обсуждать свою личную жизнь.

Прилучный поставил на место фанатов за вопросы о его личной жизни

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Павел Прилучный агрессивно ответил одному из подписчиков на своей странице в Instagram на вопросы о личной жизни. Артист уверен: личная жизнь касается только его самого.

Последние месяцы личная жизни Прилучного стала темой постоянных обсуждений. Сначала общественность обсуждала громкий развод артиста с Агатой Муцениеце, после — роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Из-за пристального внимания Прилучный даже закрыл свою страницу в Instagram, однако вопросы никуда не исчезли.

Так, под одной из недавних записей в блоге актера разразилась перепалка, в результате которой Прилучный достаточно агрессивно ответил одному из подписчиков.

«Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите „Дом-2“. А от меня отпишитесь», — написал актер.

Instagram @bugevuge

Информация о романе с Мирославой Карпович появилась с прошлого года, но последнее время слухов все больше. Так, по некоторым данным актер подарил избраннице дорогой автомобиль, на котором раньше каталась его уже бывшая жена Агата Муцениеце. Также друзья актера отмечают, что он тратит на новую пассию «миллионы» и переживают за Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце взяла интервью у собственных детей по поводу ее развода.

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