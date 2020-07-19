В новом видео Муцениеце углядели намек на откровения о разводе с Прилучным

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Алиса Старжевская
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Видео с анонсом этого возможно спорного разговора с ее отпрысками Агата разместила в своем микроблоге в сети Instagram.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Фанаты актрисы Агаты Муцениеце предположили, что в скором времени их ждет видео, где в формате интервью она у собственных детей узнает их отношение к ее разводу с их папой. Небольшой анонс уже появился у нее на личной странице в Instagram.

Актриса Агата Муцениеце не так давно прошла через болезненный развод с мужем, актером Павлом Прилучным, который уже состоит в новых отношениях. Девушка получает мощную поддержку со стороны женщин, что можно легко увидеть в комментариях поддержки под каждым ее постом. В видео она задала детям всего один вопрос.

«Честный развод на честный разговор, — сообщила Агата, появившись в кадре вместе с дочкой Мией и сыном Тимофеем и сделав скептическое лицо. — Как отдохнули на море?»

Instagram @agataagata

На этом видео прерывается, так что подписчикам не удалось узнать, как на вопрос матери ответили ее дети от Прилучного. Фанаты поняли этот пост однозначно — Агата решила выложить свою реакцию на то, что бывший муж взял на отдых с детьми к морю еще и свою новую возлюбленную Мирославу Карпенко. Известно, что она была этим очень недовольна.

«Ааа! Агата, ну в любой ситуации на высоте!»;

«Блин, бесят, сначала о такой большой любви трещали, а теперь как дебилы ведут себя, взрослые — и привлекают детей»;

«Агата молодец, но нужно такого человека отпустить и забыть», — разошлись во мнениях в комментариях под новым постом. Далеко не все убеждены, что было уместно вмешивать детей в разбирательства между родителями.

Об отношениях популярного актера Павла Прилучного с Карпенко стало известно не так давно, а теперь уже появилась и информация о том, как начался его роман со звездой «Папиных дочек».

5-tv.ru недавно писал, что Муцениеце показала фото с Михаилом Пореченковым в Нижнем Новгороде.

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