Путину рассказали, сколько семей с детьми получили положенные выплаты
По словам главы ПФР Максима Топилина, большинство граждан для оформления выплат воспользовалось Единым порталом госуслуг.
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Почти все семьи с детьми уже получили новые положенные им выплаты. Об этом Владимиру Путину доложил сегодня глава Пенсионного фонда. Максим Топилин отчитался о работе ведомства, в том числе и в период пандемии.
«Начнем с того, как организована работа по социальным выплатам. И гражданам, у которых дети до трех лет, Пенсионный фонд выплачивает деньги, и нашим ветеранам, и ряд других производит операций денежных», — предложил российский лидер в начале встречи.
«Вы ставили задачу, чтобы мы дошли до каждой семьи. И если брать всю когорту этих детей — с нуля до 16 лет — то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов», — рассказал руководитель ПФР.
Большинство семей, по словам Топилина, для оформления выплат воспользовалось Единым порталом госуслуг. Владимир Путин подчеркнул, что все сервисы Пенсионного фонда должны быть доступны и понятны людям.
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