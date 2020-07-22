Алла Пугачева не устает поражать своих фанатов молодостью и подтянутой фигурой и это — в 71 год. Однако в этот раз Примадонна превзошла саму себя. Ее супруг Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, который наделал настоящий переполох в сети.

На фото певица при полном параде позирует вместе со своим мужем на шикарной лестнице их загородного особняка. Пугачева одета в черные короткие шорты, черный топик и длинный пиджак, который выгодно подчеркивает изящность ее фигуры. Галкин выложил несколько одинаковых снимков супруги, предложив поклонникам выбрать лучший. Однако фанаты остались под таким сильным впечатлением от стройных ножек певицы, что единогласно признали все фото великолепными.

Instagram @maxgalkinru

Некоторые признались, что спутали Примадонну с ее дочерью Кристиной Орбакайте и попросили звезду открыть им наконец секрет ее вечной молодости.

«Я думала это Кристина»;

«Боже! Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела»;

«Макс, пусть Алла поделится эликсиром молодости с народом. Шикарная жена у Вас»;

«Сколько лет этой девочке? 21?» — недоумевают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что архивное фото Аллы Пугачевой перессорило ее фанатов.