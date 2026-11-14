«А это матушка»: братья Гаязовы раскрыли секрет своих сценических нарядов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 28 0

Когда мировые бренды покинули российский рынок, артистам стало сложнее подбирать интересные костюмы для выхода на сцену.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Солистам группы GAYAZOV$ BROTHER$ рубашки на выступления шьет их мама

Мама солистов группы GAYAZOV$ BROTHER$ шьет им рубашки для выступлений. Об этом музыканты рассказали корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока 2026».

«Я раскрою вам небольшой секретик: когда бренды ушли из России, то ваша мама начала заниматься собственным пошивом», — сказал солист группы GAYAZOV$ BROTHER$ Ильяс Гаязов.

Певец добавил, что их мама шьет, в том числе, рубашки, которые парни часто надевают на выступления или светские мероприятия. После Ильяс хотел продемонстрировал журналисту работу родительницы, однако ничего не вышло. Оказалось, что в этот вечер артисты выбрали совершенно другие наряды.

«Она очень крутые рубашки шьет. Мы в них выступаем. И люди спрашивают: «Откуда и что это такое», — подытожил Ильяс.

Тимур Гаязов подтвердил слова брата, отметив, что даже многие знакомые «охотятся» за уникальными рубашками, поскольку на рынке в последнее время не так много по-настоящему хороших новинок.

«Всем нужно что-то такое яркое и интересное на сцену. Я вот не могу назвать какой-то российский бренд, который делает такие вещи. Поэтому они к нам подходят: „Где это, откуда“. А это матушка», — сказал Тимур Гаязов.

GAYAZOV$ BROTHER$ — российская музыкальная группа. Состоит из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых.

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