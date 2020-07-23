🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июля, растущая Луна в Деве располагает к тому, чтобы начать реализовывать запланированные ранее дела. Овнам можно делать это не торопясь, Весам следует придерживаться строгого плана, а Тельцам пора принять важное решение.

♈ Овен

Несмотря на все трудности и задержки, у вас впереди еще есть больше пяти месяцев на то, чтобы реализовать все, что вы наметили в начале года. Продолжайте свои проекты с любовью и верьте, что они дадут великолепные результаты. Некоторым следует сегодня внимательно присмотреться к своему окружению и «перерезать» ненужные провода, чтобы не попасть в порочный круг.

Космический совет: продолжайте реализовывать свои проекты с любовью.

♉ Телец

Вы находитесь на важном этапе своей жизни, Телец. Принятие правильного решения является обязательным условием, поскольку оно может изменить ход дальнейших событий. Откажитесь от скупости и примите изобилие как образ жизни. Звезды призывают вас быть самим собой в любой ситуации.

Космический совет: оставайтесь самим собой в любой ситуации.

♊ Близнецы

Самоизоляция обогащает — у вас появилось время, чтобы развивать свои навыки и приобретать новые по пути. Вселенная напоминает вам, что вы только начали этот путь. Установите определенное количество часов для практики каждую неделю. Компромисс здесь неуместен, ведь кто знает, куда приведет вас это путешествие в ближайшие несколько лет?

Космический совет: посвятите себя совершенствованию своих новых навыков.

♋ Рак

Вы всегда были интровертом, Рак. Когда многие думали о самоизоляции как о заключении, вы использовали прекрасную возможность вернуться к себе и восстановить свои корни. Это помогло вам лучше понять самого себя. Теперь настало время изменить пространство вокруг себя — переехать в новый дом или сделать ремонт.

Космический совет: измените свой дом.

♌ Лев

Если вы задумали что-то изменить в своей карьере, знайте, что ваши молитвы будут услышаны, Лев. Обратите внимание на двери, которые закрываются за вами и на те, что открываются впереди. Следуйте по пути наименьшего сопротивления.

Космический совет: изменения в карьере будут благоприятны сейчас.