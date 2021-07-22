Переход Солнца в знак Льва: как изменится жизнь людей с 23 июля по 23 августа?

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 909

Астролог Алена Никольская рассказала, как звезды распорядятся вашей судьбой во второй половине лета.

Фото, видео: depositphotos / JozefKlopacka; 5-tv.ru

С 23 июля по 23 августа на звездном небе правит балом Лев. Астролог Алена Никольская утверждает, что в это время мы становимся более яркими и творческими. Она рассказал 5-tv.ru, чего ждать от этого периода.

«В это время, когда Солнце переходит в знак Лев, обязательно надо надеть что-то желтое. Сережки, украшения, шарфик», — посоветовала астролог.

Если в вашей карте знак Льва выражен, то в этот период люди вас будут замечать и превозносить, помогать вам.

«Сейчас самое время, чтобы завести роман или выйти на новый уровень в тех отношениях, которые у вас есть. Вас увидят по-новому», — пояснила Никольская.

Многим захочется все больше выходить в свет, участвовать в мероприятиях и вечеринках, устраивать их. Также возникает безудержное желание тратить деньги, заключила астролог.

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Переход Солнца в знак Льва: как изменится жизнь людей с 23 июля по 23 авг...

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