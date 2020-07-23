Мотоциклистам запретят лавировать в потоке

Мотоциклистам могут запретить лавировать в автомобильном потоке. Ввести для байкеров наказания за опасную езду предлагают в Госдуме.

Авторы законопроекта считают, что за параллельное движение в одной полосе мотоциклистов нужно штрафовать на три тысячи рублей. А за перестроения из ряда в ряд на 15 тысяч или даже лишать прав на полгода.

По мнению экспертов это позволит снизить число смертельных ДТП с участием мотоциклистов. Ежегодно их погибает в 30 раз больше, чем водителей автомобилей. Законопроект отправлен на рассмотрение правительства.