Мотоциклистам запретят лавировать в потоке
За параллельное движение в одной полосе мотоциклистов предлагают штрафовать на три тысячи рублей, за перестроения из ряда в ряд — на 15 тысяч или даже лишать прав на полгода.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Мотоциклистам могут запретить лавировать в автомобильном потоке. Ввести для байкеров наказания за опасную езду предлагают в Госдуме.
Авторы законопроекта считают, что за параллельное движение в одной полосе мотоциклистов нужно штрафовать на три тысячи рублей. А за перестроения из ряда в ряд на 15 тысяч или даже лишать прав на полгода.
По мнению экспертов это позволит снизить число смертельных ДТП с участием мотоциклистов. Ежегодно их погибает в 30 раз больше, чем водителей автомобилей. Законопроект отправлен на рассмотрение правительства.
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