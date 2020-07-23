Видео: в Китае успешно стартовала первая миссия к Марсу

В Китае успехом завершился запуск первого зонда по исследованию Марса — «Тяньвэнь-1». Кадры с места событий опубликованы в Twiter-аккаунте агентства China Xinhua News.

В сообщении отмечается, что миссия стартовала 23 июля в 12.40 по местному времени (7.40 по московскому — Прим. ред.) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вышла на орбиту спустя 36 минут после запуска.

«Примерно через 2 167 секунд (около 36 минут — Прим. ред.) зонд успешно вышел на заданную орбиту, что ознаменовало собой начало первого этапа исследования Китаем других планет», — подтвердили информацию ТАСС представители Государственного космического управления КНР.

China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

В заявлении также отмечалось, что полет межпланетной станции до Марса займет порядка семи месяцев, а выход на высокую эллиптическую орбиту — чуть более недели. В случае успеха «Тяньвэнь-1» совершит маневры для перехода на полярную орбиту планеты, после поднимется на промежуточную, где и совершит полной оборот вокруг объекта. По примерным подсчетам, это займет порядка 24 часов 39 минут.

С момента сближения зонда с Марсом до полной посадки пройдет порядка трех месяцев. Китайские ученые уточняют, что детальное изучение планеты марсоход начнет лишь после тщательной проверки всех систем после соприкосновения с поверхностью.

«Среди научных целей миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности, размещения грунта и льда, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры», — отмечается в заявлении китайских специалистов.

Участие в подготовке к запуску «Тяньвэнь-1» принимали эксперты из Европейского космического агентства, Аргентины, Австрии и Франции. Проектирование и строительство зонда завершилось летом 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая арабская миссия к Марсу успешно стартовала в Японии.