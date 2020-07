Видео: в Китае успешно стартовала первая миссия к Марсу

В Китае успехом завершился запуск первого зонда по исследованию Марса — «Тяньвэнь-1». Кадры с места событий опубликованы в Twiter-аккаунте агентства China Xinhua News.

В сообщении отмечается, что миссия стартовала 23 июля в 12.40 по местному времени (7.40 по московскому — Прим. ред.) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вышла на орбиту спустя 36 минут после запуска.

«Примерно через 2 167 секунд (около 36 минут — Прим. ред.) зонд успешно вышел на заданную орбиту, что ознаменовало собой начало первого этапа исследования Китаем других планет», — подтвердили информацию ТАСС представители Государственного космического управления КНР.

China has successfully launched a #Mars probe, aiming to complete orbiting, landing and roving in one mission, and taking the first step in its planetary exploration of the solar system. #Tianwen1 pic.twitter.com/GLY1FxUwUe