Неправильный матрас может стать причиной депрессии и хронической усталости

Отсутствие качественного сна может привести к большим проблемам со здоровьем, причем не только со спиной. Врач-ортопед из Центра реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Константин Терновой объяснил, почему так происходит, пишет радио Sputnik.

Человек проводит треть своей жизни, погрузившись в сон. И если спит он в неудобной позе или на плохой постели, то в скором времени будет заметен негативный результат. Это и проблемы со спиной, и слабость, и скачки давления, и постоянная сонливость, и депрессия.

«В какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости», — пояснил Терновой.

Для правильно организованного спального места просто необходим качественный и жесткий матрас. Дело в том, что любые матрасы со временем проседают под весом человека, но у жесткой конструкции это случается не так быстро. Кроме того, спать на твердом полезно для спины.

Чтобы продлить срок службы своего матраса, необходимо ухаживать за ним — регулярно переворачивать, чтобы избежать появления вмятин, проветривать и освежать постельное белье. Скорость изнашивания матраса будет зависеть от целого ряда факторов, включая и вес спящего. В любом случае, периодически его следует обновлять, чтобы избежать проблем со сном и спиной.

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