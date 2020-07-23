Биснес-леди из Нового Уренгоя отсудила бренд «Кристина» у Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск предпринимательницы Кристины Мартиросян, требующей от певицы Аллы Пугачевой отказаться от товарного знака «Кристина», которым та никогда не пользовалась. Онлайн-заседание состоялось в четверг, сообщают РИА Новости.

Примадонна зарегистрировала торговую марку более двадцати лет назад вплоть до 2026 года. Мартиросян владеет двумя магазинами, торгующими выпечкой и сладостями в Новом Уренгое и планирует использовать бренд «Кристина» в своем бизнесе.

По уверениям предпринимательницы, Алла Пугачева за 20 лет никогда не использовала торговую марку в классах товаров, связанными с кондитерскими изделиями и их реализацией в магазинах и кафетериях. Для этих видов бизнеса Мартиросян и хочет забрать благозвучный бренд у певицы. Остальные виды бизнеса под брендом «Кристина», включающие 16 классов товаров и услуг, останутся за народной артисткой.

Ранее 5-tv сообщал о поданном иске Мартиросян, тогда суд оставил его без движения.