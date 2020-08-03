Возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом

Алиса Старжевская
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Анастасия Решетова отвезла сына к дедушке во Францию.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Супруга Тимати Анастасия Решетова отправилась в заграничный отпуск вместе с девятимесячным ребенком и уже балует своих подписчиков первыми фото.

«Увезла малыша к дедушке на юг», — поделилась Анастасия в своем блоге Instagram.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Сын Тимати Ратмир впервые увидел море и оказался напуган песком и травой, окружившими малыша. Кроме того, отмечает звезда Instagram, ребенку непривычно оказаться на природе после длительного периода самоизоляции.

Дедушка Ратмира — это известный бизнесмен Ильдар Юнусов, проживающий во Франции. Ильдар — личность не публичная и о нем практически ничего не известно кроме того, что тот развелся с матерью Тимати двадцать четыре года назад и переехал за границу.

Решетова отправилась на отдых без супруга и пока не знает, когда вернется назад. Подписчики обеспокоились, не будет ли разлука с отцом болезненной для Ратмира. Однако модель успокоила аудиторию, сообщив, что уезжает «не на год».

Читатели микроблога Решетовой отметили, что модель находится в прекрасной форме и пожелали приятного отдыха.

 Анастасия Решетова родила ребенка от рэппера Тимати в октябре прошлого года. Также у певца есть шестилетняя дочь от предыдущих отношений.

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