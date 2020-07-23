Воссоединение легендарной группы: ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная шведская группа ABBA записывает мини-альбом. Пять новых песен выпустят в 2021 году, сообщает британский таблоид The Independent. Подробностями со СМИ поделился участник диско-четверки Бьорн Ульвеус.

По словам музыканта, некоторые композиции были написаны аж в 2018 году, хотя и не были обнародованы. Группа обещает выпустить как минимум одну песню в стиле семидесятых, а одну – «вне времени».

«Мы все четверо посчитали, что где-то через 35 лет будет весело вновь собраться и отправиться в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали», – сообщается на официальной странице Instagram группы.

ABBA планировала порадовать фанатов новыми песнями еще год назад, но помешали технические проблемы и коронавирус.

Последний альбом шведская группа выпустила в 1982 году. Концертный тур в поддержку новых песен пока не планируется. Участники группы хотели бы, чтобы их запомнили красивыми и молодыми. Однако ходят слухи о возможных концертах с участием голограммных копий диско-звезд.

Ранее 5-tv сообщал о том, что зрители ежегодного музыкального фестиваля «Евровидение» выбрали песню ABBA «Waterloo» лучшей в истории конкурса.