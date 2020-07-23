Видео: ФСБ задержала 22 террориста в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Среди задержанных есть как рядовые участники, так и главари бандформирований.
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Фото, видео: ФСБ РФ
Масштабная спецоперация Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), которая проходила при взаимодействии с МВД и Росгвардией, привела к задержанию более двух десятков членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*.
«Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, вышеупомянутые террористы причастны к терактам, кроме того проводили вербовку и переправку рекрутов в зону боевых действий в Сирийской Арабской республике (САР). Также принимали участие в финансировании членов террористической структуры.
* — запрещена в РФ.
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