Видео: ФСБ задержала 22 террориста в Москве, Новосибирске и Красноярском крае

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Светлана Шевченко
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Среди задержанных есть как рядовые участники, так и главари бандформирований.

Фото, видео: ФСБ РФ

Масштабная спецоперация Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), которая проходила при взаимодействии с МВД и Росгвардией, привела к задержанию более двух десятков членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*.

«Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, вышеупомянутые террористы причастны к терактам, кроме того проводили вербовку и переправку рекрутов в зону боевых действий в Сирийской Арабской республике (САР). Также принимали участие в финансировании членов террористической структуры.

* — запрещена в РФ.

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