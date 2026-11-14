Над пропастью в десять метров: в Москве развернулась спасательная операция из-за котенка

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 33 0

Малыш застрял на парапете Северо-Восточной хорды. Рабочие заметили торчащие уши и бросились на помощь.

Фото, видео: Telegram/ Спасатели СпасРезерв / spasrezerv ; 5-tv.ru

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В Москве спасли котенка с парапета эстакады

В Москве 12 ноября спасли серого котенка, который застрял на внешней стороне автомобильной эстакады Северо-Восточной хорды. Пушистый малыш находился на парапете на высоте более 10 метров. Как он там оказался, остается загадкой. Об операции сообщил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв».

Рабочие-вахтовики случайно заметили торчащие уши котенка и сразу вызвали спасателей. На место прибыл целый расчет. Сотрудники «СпасРезерва» вместе с рабочими растянули внизу тент, чтобы малыш не пострадал, если сорвется.

«Два спасателя, используя альпснаряжение, вышли на парапет и отрезали коту пути к бегству. Третий спасатель забрал малыша из опасного места сачком», — говорится в Telegram-канале отряда.

Котенку примерно два-три месяца. Пока он находится в ветклинике в Серпухове, где его осмотрят и приведут в порядок. А дальше его ждет большая дорога: рабочие, которые первыми обнаружили пушистика, решили забрать его с собой. В выходные вахтовики поедут домой в Белгород и возьмут спасенного с собой. Теперь у малыша будет настоящий дом и заботливые хозяева.

Россия — мировой лидер по числу кошек в доме: по данным опросов Rakuten Insight, отчетов FEDIAF и TGM Global Pet Care Report за 2024–2026 годы, кошка живет в 59% российских домохозяйств. Это абсолютный рекорд среди всех стран. В тройку лидеров также вошли Румыния (48%) и Индонезия (47%). В США кошка есть в 37% домов, а по общему числу животных страна занимает первое место — около 74 миллионов. В России, по оценкам, живет около 25 миллионов кошек. Так что спасенный малыш из Москвы — еще одно подтверждение любви россиян к пушистым питомцам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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