ФСБ сорвала серию терактов на юге России. Их готовили украинские спецслужбы. На территорию нашей страны завезли десятки дронов и сотни килограммов взрывчатки. Работа кипела в неприметных гаражах. Там из обычных гидроциклов собирали безэкипажные катера.

С самого начала киевские агенты были под прицелом наших оперативников. Это позволило вычислить всю преступную схему. Во главе которой оказался бывший грузинский чиновник. Все покажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На этих кадрах — финальная часть масштабной спецоперации ФСБ России по предотвращению серии терактов, подготовленных Украиной.

Под прицелом СБУ и ГУР оказался весь юг России — от Ростова до Дагестана. Из целей — аэродромы и аэропорты, электростанции и другая критическая инфраструктура. В том числе на море.

Вот упаковки с этой взрывчаткой. Всего на территорию России было ввезено 700 килограммов пластита. Этого хватило бы на снаряжение более чем десяти мощных безэкипажных катеров.

«Водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, каждый с зарядом мощностью в 60 килограммов, и применить их в отношении военных кораблей ВМФ России и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.

У Украины доступа к Каспийскому морю нет. Поэтому вербовщики ГУР и СБУ провели немалую работу, чтобы найти тех, кто смог переделать прогулочные гидроциклы в мощные безэкипажные катера прямо на месте. Вот сам процесс переоборудования.

Причем каждому завербованному была выслана четкая видеоинструкция и десятки килограммов запчастей. В итоге должен был получиться вот такой аппарат. Но каждый этап — от заброски взрывчатки до конца сборки — проходил под контролем российских спецслужб.

«Вычисляют людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности, которые завербованы по определенным признакам, они постоянно обновляются, модернизируются и, соответственно, не подлежат, конечно, разглашению», — рассказал ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Остальные цели, которые Киев наметил для терактов, находились на суше. Для них были подготовлены десятки FPV-дронов. Причем на оптоволокне, чтобы средства РЭБ не могли помешать полету. Вот они стоят уже готовые к взлету.

Каждый беспилотник мог пролететь больше десяти километров — длины катушек с оптоволокном для этого хватало. Но даже взлететь у дронов не было ни единого шанса. Как только диверсия вышла на завершающую стадию, всех участников задержали, а беспилотники обезвредили.

«Там дрон был. Я должен был установить, потом фотку отправлять. И он говорил, что деньги будет отправлять», — рассказал задержанный.

Мужчина говорит о конкретном вербовщике. Но российские спецслужбы выяснили: со стороны ГУР Минобороны Украины операцией руководил небезызвестный генерал Лордкипанидзе. В прошлом — замминистра внутренних дел Грузии. Сейчас работает в украинской разведке.

В прошлом он имел проблемы с законом на родине. Возможно, теперь проблемы будут и на Украине. Теракты на юге России провалились, но Киев потратил на их подготовку больше 2,5 миллиона долларов. За которые теперь придется отвечать в том числе и бывшему грузинскому чиновнику.

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