Очевидцы сообщили о нетрезвом Тарасове, устроившем скандал в самолете

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Светлана Шевченко
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Известному футболисту не понравилось, что один из пассажиров решил его снять на видео.

Очевидцы сообщили о нетрезвом Тарасове, устроившем скандал в самолете

Фото: Instagram @tarasov23

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов попал в неприятности, возвращаясь из Казани в Москву. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость устроил скандал на борту самолета после того, как один из пассажиров решил его снять на видео.

По сообщениям очевидцев произошедшего, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету», — написал в сети один из пассажиров самолета, иронично поздравив Тарасова с «окончанием сезона».

Информация об инциденте уточняется.

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