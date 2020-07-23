Очевидцы сообщили о нетрезвом Тарасове, устроившем скандал в самолете

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов попал в неприятности, возвращаясь из Казани в Москву. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость устроил скандал на борту самолета после того, как один из пассажиров решил его снять на видео.

По сообщениям очевидцев произошедшего, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Летел сейчас из Казани в Москву. В самом хвосте (пара рядов за мной) человек 5-6 орали весь полет. Я даже нажимал кнопку вызова б/п, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету», — написал в сети один из пассажиров самолета, иронично поздравив Тарасова с «окончанием сезона».

Информация об инциденте уточняется.