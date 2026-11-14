«Не заслужил»: Гаязов защитил Тарасова после скандала с женой

Певец Тимур Гаязов не согласился с массовым хейтом Дмитрия Тарасова

Участник группы GAYAZOV$ BROTHER$ Тимур Гаязов заступился за футболиста Дмитрия Тарасова, которого активно критикуют после участия в реалити-шоу. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока» на Live Арене.

«Я не считаю, что он заслужил прямо какого-то хейта массового», — поделился исполнитель.

При этом Гаязов признался, что его собственное отношение к происходящему на проекте менялось от выпуска к выпуску.

«Иногда я думаю, что перебарщивают, но потом выходила какая-то новая серия. Я такой: „Ну, в целом, сомнительно“. И вот у меня постоянно вот так вот было», — поделился музыкант.

Зрители реалити-шоу активно обсуждают поведение Тарасова по отношению к супруге — модели Анастасии Костенко. Один из эпизодов, вызвавших особое возмущение, произошел во время испытания на высоте. Костенко показала лучший результат, однако футболист заявил, что победа принадлежит ему, а не жене.

Не меньше вопросов у публики возникло после другого эпизода. Когда Анастасия расплакалась, муж напомнил ей, что на проекте она обещала не поддаваться эмоциям.

А отдельную волну обсуждений вызвали комментарии Тарасова о внешности супруги. После четвертых родов футболист обратил внимание на целлюлит Анастасии и назвал его «апельсинчиком».

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