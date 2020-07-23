«Мрази, делающие людям больно»: Подруга убитой невесты высказалась о ее смерти

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Алиса Старжевская
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Девушка написала эмоциональный пост полный злобы в отношении людей, сгубивших жизнь близкого ей человека.

Фото, видео: Ok.ru / Aleksandr Voroni; Instagram @stacy_mir_

Несколько дней назад столицу потрясла новость о жестоком убийстве 26-летней девушки. Ситуация выглядела еще ужаснее из-за того, что с ней расправились накануне собственной свадьбы, которая была запланирована на 8 августа. Ее жених, подозреваемый в преступлении, исчез и до сих пор не найден.

На фоне трагических событий близкая подруга убитой посвятила ей длинный пост на своей странице в Instagram. В публикации, сопровождаемой совместными снимками двух подруг, девушка выплеснула всю свою злость из-за зверского убийства дорогого человека.

«Я знаю конченных мразей, счастливо живущих и продолжающих рушить чужие жизни. Я знаю мразей, делающих людям больно. Я знаю мразей. И я знаю, что светлые, добрые люди не заслуживают смерти, когда им нет и 30. И не просто смерти, а смерти от рук мразей», — эмоционально написала девушка.

Instagram @stacy_mir_

Она рассказала, что сначала ее подруге говорили, что любят, а потом убили, причем «очень жестоко». Девушка также отметила, что убитая была необычайно «светлым, добрым и искренним человеком», которая была открыта этому миру и очень наивна. Таких людей больше нет, заметила подруга.

«Я злюсь на несправедливость. Я злюсь на весь этот мир. Я два часа сидела в ступоре. А теперь я злюсь. Я злюсь даже на себя, что не была последнее время рядом и не занудствовала. А вдруг это бы спасло?» — вопрошает она.

Девушка написала, что убитая невеста заслуживала счастья и того, чтобы ее любили, а не того, что с ней в итоге произошло. Она также выразила надежду, что ее подруга теперь находится в лучшем мире, где «нет боли и где она будет счастлива».

Ранее 5-tv.ru писал, что знакомые и друзья убитой девушки и ее несостоявшегося жениха рассказали об их отношениях.

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«Мрази, делающие людям больно»: Подруга убитой невесты высказалась о ее смерти

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