Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-15» стартовала с Байконура — видео
Корабль доберется до МКС по сверхбыстрой схеме полета, сделав два витка вокруг Земли.
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Фото, видео: Роскосмос
Ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится грузовой корабль «Прогресс МС-15», стартовала с космодрома Байконур.
Полет к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой схеме. Корабль дважды обогнет Землю и через 3 часа 21 минуту пристыкуется к модулю «Пирс» российского сегмента МКС.
«Прогресс МС-15» доставит на МКС топливо, воду, кислород, медикаменты и другие необходимые грузы.
Во время запуска корабля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично присутствовал на космодроме.
Как сообщает ТАСС, это уже второй полет российского грузового корабля на Международную космическую станцию в этом году и первый этим летом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае успешно стартовала первая миссия к Марсу.
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