Ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится грузовой корабль «Прогресс МС-15», стартовала с космодрома Байконур.

Полет к Международной космической станции пройдет по сверхкороткой схеме. Корабль дважды обогнет Землю и через 3 часа 21 минуту пристыкуется к модулю «Пирс» российского сегмента МКС.

«Прогресс МС-15» доставит на МКС топливо, воду, кислород, медикаменты и другие необходимые грузы.

Во время запуска корабля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично присутствовал на космодроме.

Как сообщает ТАСС, это уже второй полет российского грузового корабля на Международную космическую станцию в этом году и первый этим летом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае успешно стартовала первая миссия к Марсу.