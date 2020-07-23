Два мальчика трех и десяти лет прыгнули из окна с высоты десяти метров, спасаясь от пожара. Инцидент произошел во Франции.

Как отмечает The Guardian, это было единственным шансом спастись, так как огонь перегородил выход из квартиры.

Пожар случился в многоквартирном доме. Под окнами квартиры, где произошло возгорание собрались соседи и очевидцы ЧП. Мальчиков долгое время уговаривали спрыгнуть на руки добровольцам, вызвавшимся помочь детям. Когда огонь вплотную подобрался к малышам, они решились на отчаянный шаг и прыгнули с высоты третьего этажа.

«Два ребенка возрастом трех и десяти лет ничего не повредили, но могли пострадать от вдыхания дыма», — сообщили местные спасательные службы.

После прыжка мальчиков отправили в больницу для обследования. Также были госпитализированы и их спасители. По предварительной информации, дети не пострадали, а вот один из тех, кто ловил малышей, сломал запястье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области двухлетний мальчик погиб в горящем автомобиле.