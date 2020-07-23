Дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире — видео

|
Светлана Шевченко
30

Двоих мальчиков трех и десяти лет поймали соседи по дому.

Фото, видео: Kp.ru

Два мальчика трех и десяти лет прыгнули из окна с высоты десяти метров, спасаясь от пожара. Инцидент произошел во Франции.
Как отмечает The Guardian, это было единственным шансом спастись, так как огонь перегородил выход из квартиры.

Пожар случился в многоквартирном доме. Под окнами квартиры, где произошло возгорание собрались соседи и очевидцы ЧП. Мальчиков долгое время уговаривали спрыгнуть на руки добровольцам, вызвавшимся помочь детям. Когда огонь вплотную подобрался к малышам, они решились на отчаянный шаг и прыгнули с высоты третьего этажа.

«Два ребенка возрастом трех и десяти лет ничего не повредили, но могли пострадать от вдыхания дыма», — сообщили местные спасательные службы.

После прыжка мальчиков отправили в больницу для обследования. Также были госпитализированы и их спасители. По предварительной информации, дети не пострадали, а вот один из тех, кто ловил малышей, сломал запястье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области двухлетний мальчик погиб в горящем автомобиле.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
«Сделал как должно быть»: скульптор объяснил изменения памятника Высоцкому
22:47
Экстренная посадка иранского самолета попала на видео
22:42
Несколько человек пострадали при экстренной посадке иранского самолета — видео
22:39
Дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире — видео
22:29
Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»
22:15
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»

Сейчас читают

Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок