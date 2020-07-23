Несколько человек пострадали при экстренной посадке иранского самолета — видео

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Марина Неруцких
Срочная новость 35

Лайнер совершал рейс Тегеран — Бейрут.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; Twitter @TehranDC

Несколько человек пострадали при экстренной посадке иранского самолета. Лайнер совершал рейс Тегеран — Бейрут и был вынужден срочно пойти на посадку из-за приближения истребителя Израиля.  Информация о происшествии появилась в национальных СМИ Ирана.

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