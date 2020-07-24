🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, растущая Луна в Деве сулит большинству представителей знаков зодиака множество непредсказуемых событий. День отлично подходит для решения накопившихся проблем и изменений к лучшему.

♈ Овен

Несмотря на начало очередных романтических отношений, Овны, сегодня вам выдастся возможность слегка пофлиртовать. Помните, что не стоит опережать события и выстраивать грандиозные планы. Наслаждайтесь текущим моментом, что называется «здесь и сейчас».

Космический совет: наслаждайтесь текущим моментом.

♉ Телец

Тельцы, ваша самокритика ни к чему хорошему не приведет. Звезды рекомендуют отпустить ситуации, над которыми вы не можете обрести контроль. Именно в этот день вам выпадет возможность найти вдохновение и полностью абстрагироваться от самого себя.

Космический совет: ваша самокритика ни к чему хорошему не приведет.

♊ Близнецы

Представителям этого астрологического символа, помните — жизнь ваша принадлежит только вам. Не откладывайте в долгий ящик то, о чем давно мечтаете. Завершите начатое или займите себя чем-то новым. Главное — не позволять никому диктовать условия.

Космический совет: не позволять никому диктовать условия.

♋ Рак

Раки, 24 июля ваши близкие или друзья могут преподнести неожиданный подарок. Постарайтесь принять этот сюрприз с искренней благодарностью. Не стоит открыто демонстрировать, что презент оказался не слишком уместным или малозначимым.

Космический совет: принимайте сегодняшние сюрпризы с благодарностью.