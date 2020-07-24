Помпео призвал создать альянс демократий для укрощения коммунистического Китая

Эфирная новость 24

Основная официальная претензия Вашингтона к Пекину — неуважение прав и свобод человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

Отношения США и Китая потерпели крах — об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Об этом он сказал в символичном месте — у библиотеки президента Никсона, который в семидесятые годы начал выстраивать отношения с Поднебесной. Похоже, больше чем через полвека Вашингтон решил пересмотреть связи с Пекином. И судя по риторике главы американской дипломатии, они будут больше похожи на новый крестовый поход.

«Свободный мир должен одержать победу над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас. В ООН, НАТО, G7, G20 нашей экономической, дипломатической и военной мощи, если ею верно воспользоваться, вполне достаточно для того, чтобы ответить на этот вызов. Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий», — призвал Помпео.

Главная официальная претензия Вашингтона к Пекину — неуважение прав и свобод человека. Однако на деле Америку не устраивает сильное и неподотчетное ей государство на карте мира.

Помпео не исключил, что США могут втянуть в противостояние с Китаем Россию, заручившись ее поддержкой. Госсекретарь использовал странный довод заявив, цитата: «о естественных отношениях Москвы и Пекина». Похоже главный американский дипломат не осведомлен об уровне отношений и доверия двух стран.

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