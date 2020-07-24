В России предложили ввести налог на роботов
По оценке экспертов, в ближайшее десятилетие из-за повальной роботизации без работы могут остаться более 20 миллионов россиян. Государство же потеряет НДФЛ, страховые и пенсионные взносы.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru
В России могут ввести подоходный налог на роботов. С таким предложением выступил Институт прогрессивного образования. Идею уже поддержали в Госдуме и общественной палате.
В последние годы автоматизацию стали внедрять во всех сферах деятельности. Использовать роботов выгодно. Им не надо платить зарплату, трудятся они без отпусков и выходных, не уходят на больничный.
По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие из-за этого без работы могут остаться более 20 миллионов россиян. При этом государство теряет НДФЛ, страховые и пенсионные взносы. Поэтому каждого робота решили обложить 13% налогом, как обычное физическое лицо. А полученные средства направлять в специальный Фонд уязвимых профессий. Он будет помогать людям пострадавшим от повальной роботизации.
Проект документа в ближайшее время будет направлен в министерство финансов.
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