В России предложили ввести налог на роботов

В России могут ввести подоходный налог на роботов. С таким предложением выступил Институт прогрессивного образования. Идею уже поддержали в Госдуме и общественной палате.

В последние годы автоматизацию стали внедрять во всех сферах деятельности. Использовать роботов выгодно. Им не надо платить зарплату, трудятся они без отпусков и выходных, не уходят на больничный.

По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие из-за этого без работы могут остаться более 20 миллионов россиян. При этом государство теряет НДФЛ, страховые и пенсионные взносы. Поэтому каждого робота решили обложить 13% налогом, как обычное физическое лицо. А полученные средства направлять в специальный Фонд уязвимых профессий. Он будет помогать людям пострадавшим от повальной роботизации.

Проект документа в ближайшее время будет направлен в министерство финансов.