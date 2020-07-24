Без извинений: Лихач из Карелии радует юзеров кадрами роскошной жизни за рулем

Предположительный виновник смертельного ДТП на Комсомольском проспекте в Карелии Кирилл Сортланд продолжает радовать своих подписчиков кадрами роскошной жизни. Молодой человек выложил очередной сторис на своей странице в Instagram, на котором видно, как он рассекает по улицам Москвы на дорогом автомобиле, догоняя спорткар, идущий впереди.

«Крупный бизнесмен на спорт-каре. Братишка подтянулся», — гласят надписи на видео.

Похоже, что найти в себе сил для извинений перед родственниками погибшего в ДТП молодого человека у мажора-Сортланда так и не получилось. Возможно, проще делать вид, что жизнь продолжается идти своим чередом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сотрудники МВД отказываются приобщать к делу о смертельном ДТП с участием петрозаводского бизнесмена Кирилла Сортланда видеозапись самой аварий. Брат погибшего Алексей Вишневский рассказал, что сотрудники ведомства заявили ему, что могут и не приобщать видео аварии в дело. Они акцентируют внимание на том, что на записи не видно лица Сортланда, и этим может воспользоваться защита обвиняемого.