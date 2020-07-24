Без извинений: Лихач из Карелии радует юзеров кадрами роскошной жизни за рулем
Петрозаводский мажор Кирилл Сортланд пока так и остается свидетелем в деле о смертельном ДТП на Комсомольском проспекте. Родственники погибшего обратились в прокуратуру.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: Вконтакте / guberniadaily; 5-tv.ru
Предположительный виновник смертельного ДТП на Комсомольском проспекте в Карелии Кирилл Сортланд продолжает радовать своих подписчиков кадрами роскошной жизни. Молодой человек выложил очередной сторис на своей странице в Instagram, на котором видно, как он рассекает по улицам Москвы на дорогом автомобиле, догоняя спорткар, идущий впереди.
«Крупный бизнесмен на спорт-каре. Братишка подтянулся», — гласят надписи на видео.
Похоже, что найти в себе сил для извинений перед родственниками погибшего в ДТП молодого человека у мажора-Сортланда так и не получилось. Возможно, проще делать вид, что жизнь продолжается идти своим чередом.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, сотрудники МВД отказываются приобщать к делу о смертельном ДТП с участием петрозаводского бизнесмена Кирилла Сортланда видеозапись самой аварий. Брат погибшего Алексей Вишневский рассказал, что сотрудники ведомства заявили ему, что могут и не приобщать видео аварии в дело. Они акцентируют внимание на том, что на записи не видно лица Сортланда, и этим может воспользоваться защита обвиняемого.
Читайте также
52%
0.17 82.19
0.60
Нашли ошибку?