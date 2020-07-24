Сенатор Совфеда в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом

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Алиса Старжевская
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Об этом стало известно со слов матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

Сенатор Совфеда в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

На пленарном заседании Совета Федерации в Москве, где перед уходом в отпуск подводились итоги его работы за последние полгода, стало известно о коронавирусе в рядах сенаторов. Заразился COVID-19 Алексей Александров, пишет РИА Новости.

Во время заседания слово взяла сенатор Людмила Нарусова — вдова Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак. Она обратилась к спикеру Валентине Матвиенко и рассказала, что ее коллега, Алексей Александров, находится в больнице в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.

«Расслабляться нельзя, вирус повсюду», — сказала Нарусова Матвиенко.

Представляющему Калужскую область сенатору сейчас 68 лет, так что он находится в зоне особого риска по коронавирусу.

5-tv.ru сообщал, что в Совфеде разработали методы поддержки внутреннего туризма на фоне кризиса.

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