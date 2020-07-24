Просто повезло? ТОП-3 российских бизнесменов, приумноживших состояние в пандемию
Эти миллиардеры сумели предугадать наступление кризиса и вовремя вложили средства в «правильные» проекты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Журнал Forbes опубликовал список российских бизнесменов, сумевших приумножить свои капиталы за время пандемии коронавируса.
На первом месте оказался олигарх Леонид Богуславский. За период пандемии COVID-19 ему удалось приумножить состояние почти в два раза — с 1,5 до 2,8 миллиарда долларов. Отмечается, что основной доход миллиардеру приносят инвестиции.
Вторую строчку аналитики отдали семье Сулеймана Керимова, чья «копилка» увеличилась до 18,6 миллиарда долларов. По информации журнала, в общей сложности родственникам Керимова принадлежит порядка 78,8% акций золотодобытчика «Полюс», чьи доходы сильно возросли, несмотря на сильный кризис.
Замыкает тройку лидеров гендиректор «Яндекса», олигарх Аркадий Волож. С начала марта 2020 года его состояние выросло на 75% вследствие небывалого роста акций компаний.
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