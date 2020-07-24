Добровольцы ВСКС ликвидируют последствия паводка в Свердловской области
Волонтеры расчищают реку, предвидя новые осадки, которые могут нанести ущерб местным жителям.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Пресс-служба ВСКС
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) ликвидируют последствия паводка в Свердловской области. О том, какую помощь жителям затопленного стихией города Нижние Серги оказывают волонтеры, рассказал руководитель ВСКС Евгений Козеев.
«В основные наши задачи входят расчистка завалов, просушка затопленных домов и откачка воды. Все наши ребята опытные, они прошли обучение на базе ресурсного центра подготовки волонтеров в ЧС. Сейчас огромное внимание уделяется расчистке реки, потому что в ближайшее время ожидаются осадки. <…> Также наши ребята осуществляют обходы для выяснения потребностей у пострадавших. Если дом затоплен, мы откачиваем воду и затем занимаемся его просушкой», — рассказал Козеев.
В городе Нижние Серги с 20 июля выпало 120% месячной нормы осадков. Реки вышли из берегов, затопило улицы, пострадали жилые дома. Потоком паводковых вод были также повреждены опоры линий электропередач, разрушены мосты. В городе введен режим ЧС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МЧС вылетел на Урал оценить последствия накрывшего регион «цунами».
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