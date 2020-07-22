Глава МЧС вылетел на Урал оценить последствия накрывшего регион «цунами»
Сотни домов разрушены, отключено электричество, люди до сих пор остаются без связи.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
В Свердловской области в эти минуты глава МЧС России Евгений Зиничев совершает облет территорий, пострадавших от наводнения. Напомним, город Нижние Серги в минувшие выходные накрыло настоящее цунами. Сотни домов разрушены, отключено электричество, люди до сих пор остаются без связи.
Главный вопрос, который сейчас волнует жителей — это компенсации. Ущерб еще только предстоит оценить.
Наш корреспондент Светлана Бобруенко убедилась: масштабы разрушений поражают.
Читайте также
56%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?