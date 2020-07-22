Глава МЧС вылетел на Урал оценить последствия накрывшего регион «цунами»

В Свердловской области в эти минуты глава МЧС России Евгений Зиничев совершает облет территорий, пострадавших от наводнения. Напомним, город Нижние Серги в минувшие выходные накрыло настоящее цунами. Сотни домов разрушены, отключено электричество, люди до сих пор остаются без связи.

Главный вопрос, который сейчас волнует жителей — это компенсации. Ущерб еще только предстоит оценить.

Наш корреспондент Светлана Бобруенко убедилась: масштабы разрушений поражают.