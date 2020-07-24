Сына главы «Русской медной компании» задержали с кокаином

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Игорь Рязов
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В отношении наследника миллиардера возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Сына главы «Русской медной компании» задержали с кокаином

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Сына главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина задержали в Екатеринбурге. Несколькими днями ранее автомобиль мужчины остановили для проверки, во время которой в салоне был обнаружен подозрительный сверток. Экспертиза показала, что при себе у 33-летнего наследника миллиардера был кокаин, сообщает РЕН ТВ.

Алтушкину-младшему предлагали пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он отказался, за что был арестован на десять суток.

Следом в отношении сына миллиардера возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (статья 228 УК РФ). В качестве меры пресечения суд избрал ему подписку о невыезде.

Игорь Алтушкин — 49-летний российский предприниматель, глава «Русской медной компании». Она считается третьим производителем рафинированной меди в России. Алтушкин неоднократно входил в список Forbes. Вместе с супругой воспитывает шестерых детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании дочери экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева с таблетками экстази. По версии следствия, она планировала продать наркотики своему знакомому. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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