Дочь Малафеева прошла психиатрическое освидетельствование, теперь ее ждет суд

|
Алиса Старжевская
73

Девушку отправили в клинику из-за обвинений в распространении наркотиков.

Дочь Малафеева прошла психиатрическое освидетельствование, теперь ее ждет суд

Фото: Instagram @officialmalafeeva

Дочь экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения выписалась из психиатрической клиники, где проходила лечение и освидетельствование в стационаре.

Девушка сообщила о возвращении домой на своей странице в Instagram, опубликовав ролик, в котором рассказала, что выписалась из клиники и в первый раз за последние три недели видит себя в зеркале, так как в больнице у нее не было ни зеркал, ни мобильного телефона.

Первым делом, по словам Ксении, она отправится в салоны красоты и модные бутики. Также молодая наследница спортсмена планирует сделать татуировку, посвященную похудению.

В психиатрическую лечебницу Ксения попала из СИЗО, куда ее направил суд на медицинское освидетельствование, так как ей вменяется распространение наркотических средств. Девушку задержали еще в марте с таблетками экстази. По мнению следствия, она планировала продать препараты своему знакомому. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах Ксении с принятием своей внешности и булимией.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
«Удача в жизни»: Дмитрий Песков рассказал о работе с Владимиром Путиным
12:50
Тест: Кто вы из советских мультиков?
12:44
Нюша после откровенного интервью добила поклонников обнаженным фото
12:35
Задержанный пьяным за рулем мэр Саяногорска заявил, что его хотят опорочить
12:22
Как изменится с августа компенсация работника при увольнении
12:05
Как себя вести, если до вас домогаются на работе? Советует психолог

Сейчас читают

Жуткие кадры: военный «Урал» раздавил «Ниву» и «Газель» под Ярославлем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок