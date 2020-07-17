Дочь Малафеева прошла психиатрическое освидетельствование, теперь ее ждет суд

Дочь экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения выписалась из психиатрической клиники, где проходила лечение и освидетельствование в стационаре.

Девушка сообщила о возвращении домой на своей странице в Instagram, опубликовав ролик, в котором рассказала, что выписалась из клиники и в первый раз за последние три недели видит себя в зеркале, так как в больнице у нее не было ни зеркал, ни мобильного телефона.

Первым делом, по словам Ксении, она отправится в салоны красоты и модные бутики. Также молодая наследница спортсмена планирует сделать татуировку, посвященную похудению.

В психиатрическую лечебницу Ксения попала из СИЗО, куда ее направил суд на медицинское освидетельствование, так как ей вменяется распространение наркотических средств. Девушку задержали еще в марте с таблетками экстази. По мнению следствия, она планировала продать препараты своему знакомому. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах Ксении с принятием своей внешности и булимией.