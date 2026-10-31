Захарова напомнила Сикорскому о «неловком моменте» на фоне кризиса в Польше

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Срочная новость 39 0

Поводом стала резкая эскалация противостояния вокруг Конституционного трибунала в Варшаве.

Захарова напомнила Сикорскому о «неловком моменте» из-за кри

Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

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Тема:
Госпереворот в Польше

Захарова напомнила Сикорскому о неловком моменте на фоне кризиса в Польше

Захарова напомнила Сикорскому его высказывание о «неловком моменте», которым тот назвал присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на министерской встрече «Группы двадцати» в Атланте.

«Кажется, к вечеру в Польше наступил „неловкий момент“, пан Сикорский, о котором Вы говорили утром в Атланте?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Речь идет о кризисе вокруг Конституционного трибунала Польши, который резко обострился 30 октября. Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик заявил, что в стране происходит государственный переворот. По его словам, силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно вмешались в работу трибунала и препятствуют доступу законно назначенных судей.

На фоне происходящего президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и срочно вернулся в Варшаву, заявив, что «в такой момент президент должен быть в Польше».

У здания Конституционного трибунала собрались протестующие, полиция заняла позиции на территории суда. Ранее правоохранители сообщили о задержании трех человек, которые проникли на территорию учреждения и бросали в полицейских опасные предметы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что власти занимаются восстановлением верховенства права после периода правления партии «Право и справедливость».

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