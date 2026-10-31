Объявившая себя главой трибунала Польши предложила Навроцкому встречу

Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши, предложила президенту страны Каролю Навроцкому встретиться на фоне обострившегося кризиса вокруг суда.

При этом она заявила, что не согласна на въезд «кого бы то ни было» на территорию Конституционного трибунала. В качестве места для переговоров Корвин-Пиотровская предложила президентский дворец.

Предложение прозвучало после того, как Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Польшу из-за событий вокруг трибунала.

Ранее на сайте суда появилось сообщение о приостановлении полномочий его председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. При этом прежнее руководство трибунала не признало изменения и заявило о незаконном вмешательстве в работу учреждения.

На фоне конфликта к зданию прибыли сотрудники полиции. Правоохранители объясняли свое присутствие необходимостью обеспечить безопасность из-за протестов и возможных угроз судьям и сотрудникам.

Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал происходящее государственным переворотом. Премьер-министр Польши Дональд Туск, напротив, заявил, что власти занимаются восстановлением верховенства права.

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