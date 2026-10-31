Посол Польши в Китае Якуб Кумох подал в отставку на фоне волнений в стране

Посол Польши в Китае Якуб Кумох заявил об отставке на фоне волнений в стране

Посол Якуб Кумох, представляющий интересы Польши в Китае, подал заявление об отставке после отстранения от должности председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. О своем решении он сообщил в соцсети X.

«В свете событий в стране я пришел к выводу, что больше не могу продолжать исполнять обязанности посла Республики Польша. Сегодня я подал в отставку и направил запрос об отзыве», — написал дипломат.

У здания Конституционного суда в Варшаве тем временем собрались ведущие политики польской оппозиции, сообщают журналисты местного издания Onet. Среди них — председатель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, экс-премьер Матеуш Моравецкий, один из лидеров ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен и глава партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун.

Обстановка накалилась после появления полиции на территории трибунала и известий о приостановке полномочий его председателя и заместителя. Правоохранители направились к зданию из-за продолжающихся протестов и возможной угрозы судьям и сотрудникам суда, они готовятся к силовому подавлению беспорядков. Троих человек задержали после того, как они проникли на территорию трибунала и бросили в полицейских опасные предметы.

Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал происходящее государственным переворотом. По его мнению, силы, действующие от имени правительства, незаконно вмешались в работу Конституционного трибунала.

Премьер-министр Дональд Туск, комментируя ситуацию, заявил о необходимости решительных мер для восстановления законности в стране. По его словам, возвращение верховенства закона — обязанность властей. Он признал, что процесс идет непросто, временами бывает болезненным и требует твердых действий, но «другого пути нет».

На фоне волнений президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил рабочий визит в Сенегал. После возвращения в Варшаву он намерен встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя главой Конституционного трибунала Польши, предложила Навроцкому встретиться на фоне кризиса вокруг суда. Местом для переговоров она предложила президентский дворец. При этом заявила, что не согласна на въезд кого бы то ни было на территорию трибунала.

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