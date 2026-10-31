Агрессивная толпа штурмует Конституционный суд Польши — полиция готовится применить силу
Навроцкий на фоне беспорядков срочно вернулся в Варшаву.
Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton
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Полиция готовится применить силу против агрессивной толпы у Конституционного суд
Агрессивно настроенные участники протеста, многие из которых нетрезвы, пытаются проникнуть в здание Конституционного суда Польши. По данным журналистов РИА Новости, люди хотят проникнуть внутрь через ограду, но путь им преграждают полицейские.
Правительство Польши стягивает полицейские силы со всей страны к зданию Конституционного трибунала, сейчас происходит штурм здания. Правохранители пока применяют лишь ограниченную физическую силу без спецсредств, но готовятся к более жестким мерам.
«Журналистов, депутатов и охраняемых лиц просим отойти в сторону», — транслируют силовики в громкоговоритель.
На фоне событий вокруг Конституционного трибунала президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил визит в Сенегал. В соцсети X он объяснил, что в такой момент должен быть в стране.
«Прерываю визит в Сенегал. Возвращаюсь в Польшу», — написал Навроцкий.
Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на отстранение председателя и заместителя председателя трибунала. В обращении на своей странице в X он заявил, что страна нуждается в решительных мерах для восстановления законности.
По словам главы правительства, возвращение верховенства закона — обязанность властей. Он признал, что после нескольких лет беззакония при правлении партии «Право и справедливость » (PiS) этот процесс идет непросто, временами бывает болезненным и требует твердых действий.
«Другого пути нет», — подчеркнул Туск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал ситуацию в Польше государственным переворотом. По его словам, силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют доступу законно назначенных судей.
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