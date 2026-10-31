Агрессивная толпа штурмует Конституционный суд Польши — полиция готовится применить силу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Навроцкий на фоне беспорядков срочно вернулся в Варшаву.

Агрессивная толпа атаковала Конституционный суд Польши

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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Полиция готовится применить силу против агрессивной толпы у Конституционного суд

Агрессивно настроенные участники протеста, многие из которых нетрезвы, пытаются проникнуть в здание Конституционного суда Польши. По данным журналистов РИА Новости, люди хотят проникнуть внутрь через ограду, но путь им преграждают полицейские.

Правительство Польши стягивает полицейские силы со всей страны к зданию Конституционного трибунала, сейчас происходит штурм здания. Правохранители пока применяют лишь ограниченную физическую силу без спецсредств, но готовятся к более жестким мерам.

«Журналистов, депутатов и охраняемых лиц просим отойти в сторону», — транслируют силовики в громкоговоритель.

На фоне событий вокруг Конституционного трибунала президент Польши Кароль Навроцкий досрочно завершил визит в Сенегал. В соцсети X он объяснил, что в такой момент должен быть в стране.

«Прерываю визит в Сенегал. Возвращаюсь в Польшу», — написал Навроцкий.

Премьер-министр Дональд Туск отреагировал на отстранение председателя и заместителя председателя трибунала. В обращении на своей странице в X он заявил, что страна нуждается в решительных мерах для восстановления законности.

По словам главы правительства, возвращение верховенства закона — обязанность властей. Он признал, что после нескольких лет беззакония при правлении партии «Право и справедливость » (PiS) этот процесс идет непросто, временами бывает болезненным и требует твердых действий.

«Другого пути нет», — подчеркнул Туск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал ситуацию в Польше государственным переворотом. По его словам, силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют доступу законно назначенных судей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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