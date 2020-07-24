Главный тренер «Химок» заявил о необходимости устроить битву с «Зенитом»
Сергей Юран рассказал, в каком настроении его подопечные подходят к финальному матчу Кубка России.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru
Игроки футбольного клуба «Химки» находятся в хорошем настроении перед матчем с петербургским «Зенитом». Об этом 5-tv.ru сообщил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.
«Настроение хорошее. Сегодня мы с утра пообщались с губернатором (Московской области — Прим. ред.) — Андреем Юрьевичем Воробьевым. Вдохновило парней <…>. Губернатор дает напутствия и нам, и ребятам максимально постараться», — сказал Юран.
Сергей дал комментарий, пока вместе с футболистами ожидал рейса до Екатеринбурга в аэропорту.
«Понятно, что команда „Зенит“ — это флагман нашего футбола, но нужно биться, сражаться, а там игра покажет. Поэтому в целом настроение хорошее. Травмированности ни у кого нет у нас», — подытожил главный тренер «Химок».
Как сообщал 5-tv.ru, финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Если «Зенит» выиграет, то петербургские футболисты оформят золотой дубль. Если проиграют, то им придется снова сойтись с «Химками» в матче за Суперкубок.
Читайте также
43%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?