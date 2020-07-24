Главный тренер «Химок» заявил о необходимости устроить битву с «Зенитом»

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Игорь Рязов
Эксклюзив 9

Сергей Юран рассказал, в каком настроении его подопечные подходят к финальному матчу Кубка России.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Игроки футбольного клуба «Химки» находятся в хорошем настроении перед матчем с петербургским «Зенитом». Об этом 5-tv.ru сообщил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.

«Настроение хорошее. Сегодня мы с утра пообщались с губернатором (Московской области — Прим. ред.) — Андреем Юрьевичем Воробьевым. Вдохновило парней <…>. Губернатор дает напутствия и нам, и ребятам максимально постараться», — сказал Юран.

Сергей дал комментарий, пока вместе с футболистами ожидал рейса до Екатеринбурга в аэропорту.

«Понятно, что команда „Зенит“ — это флагман нашего футбола, но нужно биться, сражаться, а там игра покажет. Поэтому в целом настроение хорошее. Травмированности ни у кого нет у нас», — подытожил главный тренер «Химок».

Как сообщал 5-tv.ru, финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Если «Зенит» выиграет, то петербургские футболисты оформят золотой дубль. Если проиграют, то им придется снова сойтись с «Химками» в матче за Суперкубок.

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