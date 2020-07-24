ЦБ поддержал отмену комиссий за коммуналку

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Алина Потёмкина
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При этом глава Центробанка указала на необходимость определить, кто и как будет компенсировать банкам отсутствие таких платежей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Дмитрий Коротаев

Центробанк России выступил в поддержку законопроекта об отмене комиссий за оплату услуг ЖКХ. Об этом на пресс-конференции сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что при всей поддержке инициативы, следует обратить внимание на вопрос: кто будет компенсировать банкам отсутствие такого рода платежей.

«Население, которое обязано платить за ЖКХ — в этом смысле комиссии становятся некой такой вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего банкам компенсируют те расходы, которые возникают у банков неизбежно, когда банки администрируют такого рода платежи», — сказала Набиуллина.

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. По словам лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, принять проект могут уже в осеннюю сессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда начнут массовые взыскания долгов за услуги ЖКХ.

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