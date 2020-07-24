Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым. Супруги с завидной регулярностью продолжают подогревать интерес общественности к своему бракоразводному процессу. 32-летняя звезда сериала «Интерны» выложила в сеть несколько ярких фотографий с соответствующей подписью.

На снимках Кристина Асмус позирует в длинном желтом платье с разрезом в пуховой куртке на мотороллере. Позади нее на багажники закреплены ватные одеяла и цветастые коробки, а также мотки розовых ниток. Изможденный взгляд похудевшей актрисы устремлен прямо в объектив камеры.

«Разделили имущество», — цитирует Кристину Асмус ФАН.

Instagram @asmuskristina

Подписчики знаменитости положительно оценили шутливую публикацию пока еще супруги Гарика Харламова. Многочисленные комментарии говорят сами за себя.

«Не, ну а че, невеста с приданым!»

«На что заработала, то и присудили!»

«Главное, что мопед отдал»

«Обобрала бедного Гарика!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропали миллионы Харламова после разрыва с Асмус.