Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
Звезда сериала «Интерны» продолжает подогревать интерес к разводу с шоуменом.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
Фото, видео: Instagram @asmuskristina, @antonrudzat
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым. Супруги с завидной регулярностью продолжают подогревать интерес общественности к своему бракоразводному процессу. 32-летняя звезда сериала «Интерны» выложила в сеть несколько ярких фотографий с соответствующей подписью.
На снимках Кристина Асмус позирует в длинном желтом платье с разрезом в пуховой куртке на мотороллере. Позади нее на багажники закреплены ватные одеяла и цветастые коробки, а также мотки розовых ниток. Изможденный взгляд похудевшей актрисы устремлен прямо в объектив камеры.
«Разделили имущество», — цитирует Кристину Асмус ФАН.
Подписчики знаменитости положительно оценили шутливую публикацию пока еще супруги Гарика Харламова. Многочисленные комментарии говорят сами за себя.
«Не, ну а че, невеста с приданым!»
«На что заработала, то и присудили!»
«Главное, что мопед отдал»
«Обобрала бедного Гарика!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропали миллионы Харламова после разрыва с Асмус.
Читайте также
67%
0.17 82.19
0.60
Нашли ошибку?