Непредсказуемая борьба: на «Игоре Драйв» стартовала квалификация Российской серии кольцевых гонок

Квалификационные заезды второго этапа Российской серии кольцевых гонок проходят на автодроме «Игора Драйв». Участники и организаторы заездов рассказали подробности квалификационных гонок и их важность в соревнованиях.

Российская серия кольцевых гонок — старейшие соревнования по автоспорту в России: первое подобное первенство состоялось в 1955 году. В гонках участвует более 90 пилотов в более 10 классах.

Соревнования традиционно состоят из двух этапов: квалификационный заезд и гонка. Первый не менее важен, чем второй, так как именно на нем определяется, с какого места гонщики будут стартовать непосредственно на соревнованиях. Также именно на них и нескольких тренировках гонщики узнают трассу и все ее особенности.

По словам Вирсавии Гольцовой, выступающей в классе S1600‐Юниор, у нее прошло всего семь сессий, и за это время не так просто подготовиться к соревнованиям.

«Выучить трассу было сложно за семь сессий. С учетом того, что все тренировались и приезжали сюда раньше. И запомнить именно повороты: она очень быстрая, на такой я еще не ездила. Я конечно немного переживаю, но я очень надеюсь, что будет дождь, потому что у меня в дождь намного лучше результат, чем в сухую погоду. Ну конечно определенное волнение есть», — отмечает Вирсавия.

Однако руководитель Российской серии кольцевых гонок Олег Петриков не разделяет восторгов девушки по поводу дождя. По его словам, в такую погоду пилотам намного сложнее показать свое мастерство.

«Будет сложнее пилотам показать квалификационное время, так как дождевые условия это совсем другая резина на автомобилях. Это все скользко, непредсказуемо и, я думаю, будет непредсказуемая борьба: до самого последнего момента мы не будем знать, кто окажется на первой стартовой решетке на завтрашний день», — считает Петриков.

Соревнования будут проходить завтра с самого утра. Среди них есть как более, так и менее зрелищные. Петриков среди всех особенно выделяет туринг. По его словам, именно здесь можно встретить самое большое количество именитых пилотов, а также автомобили европейской подготовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит подготовка к Российской серии кольцевых игр.