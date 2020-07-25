История для фильма ужасов: роженица рассказала, как у нее похитили младенца под Ростовом

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Игорь Рязов
Эксклюзив 53

Сейчас новорожденного уже вернули родителям. Он был накормлен и опрятно выглядел.

Фото, видео: www.globallookpress.com / mm-images; 5-tv.ru

Неизвестная женщина похитила новорожденного младенца из родильного отделения в городе Сальск Ростовской области. Сейчас ребенка уже вернули родителям. Подробности этой истории 5-tv.ru рассказала мама мальчика Наталья. В некоторых местах ее история напоминает сцены из фильмов ужасов.

«Вернули в целости и сохранности <…> Получилось так, что женщина стучалась до ночи в окно и просила позвать сестру. Она якобы у нас родила, в роддоме лежит. Я пошла посмотреть, пришла, ее нет. А вечером — ночью уже — я сказала ребенка покормить, перепеленать, все сделать. Встала сходить по нужде в туалет, дошла до пеленального столика, взяла салфетки, услышала, что он закричал. Повернулась к нему, вроде посмотрела — все нормально. А потом поворачиваюсь, передо мной стоит вот эта женщина, которая стучалась в окно. Она в палате стоит», — сообщила роженица.

На вопрос о том, как она здесь оказалась, незваная гостья ничего отвечать не стала. Вместо этого она спросила молодую маму, зачем та встала. Поняв, что женщина собиралась в туалет, похитительница предложила пойти вместе.

«И я просто взяла и пошла. Я не видела, пошла она за мной, не пошла. Я дошла до туалета — там положение такое, что в конце коридора он — я дошла до конца коридора, зашла уже в сам туалет, взялась за ручку дверцы, и у меня просто как осенение произошло, что она может что-то сделать с ребенком. И уже я вышла из туалета, и ко мне моя соседка по палате подошла и сказала: „У тебя ребенка украли“. И все», — рассказала пострадавшая.

После этого она, игнорируя боль, побежала в палату, увидела, что ребенка нет, и позвала на помощь. Приехавшие на место сотрудники полиции начали тщательно обыскивать роддом. Вскоре они обнаружили на одном из окон порезанную москитную сетку.

К счастью, сейчас младенца уже вернули родителям. Мальчик хорошо себя чувствует — он был накормленным и выглядел опрятно. Его мама сказала, что не знает мотивов похитительницы. Она слышала от кого-то, что у той недавно был выкидыш.

Ранее 5-tv.ru также публиковал интервью с отцом младенца, похищенного в Ростовской области. Он признался, что сначала воспринял новости о краже его сына как «неудачную злую шутку».

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