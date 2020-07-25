На счастье! Игроки «Зенита» во время празднования разбили крышку у Кубка России

Игроки петербургского клуба «Зенит» так увлеклись, празднуя победу в Кубке России, что уронили хрустальный трофей и разбили у него крышку.

«Только хотел напомнить, что немаловажно разбить свежий кубок, как ребята оперативно справились», — пошутил на своей странице в Instagram журналист и телеведущий Роман Кирюхин.

И действительно, по старому русскому обычаю — разбить посуду на счастье. К слову, «Зениту» есть чему радоваться. Незадолго до этого петербуржцы стали чемпионами России досрочно. И теперь, выиграв Кубок России оформили «золотой дубль».

О том, как прошел финал с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге, читайте в материале 5-tv.ru.