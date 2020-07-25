На счастье! Игроки «Зенита» во время празднования разбили крышку у Кубка России
Петербургский клуб во второй раз в своей истории оформил «золотой дубль», выиграв незадолго до этого еще и чемпионат России.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Instagram @__ms_alla__
Игроки петербургского клуба «Зенит» так увлеклись, празднуя победу в Кубке России, что уронили хрустальный трофей и разбили у него крышку.
«Только хотел напомнить, что немаловажно разбить свежий кубок, как ребята оперативно справились», — пошутил на своей странице в Instagram журналист и телеведущий Роман Кирюхин.
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Только хотел напомнить, что немаловажно разбить свежий кубок, как ребята оперативно справились. #зенит #кубокроссии #бейпосуду
И действительно, по старому русскому обычаю — разбить посуду на счастье. К слову, «Зениту» есть чему радоваться. Незадолго до этого петербуржцы стали чемпионами России досрочно. И теперь, выиграв Кубок России оформили «золотой дубль».
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