На счастье! Игроки «Зенита» во время празднования разбили крышку у Кубка России

|
Светлана Шевченко
59

Петербургский клуб во второй раз в своей истории оформил «золотой дубль», выиграв незадолго до этого еще и чемпионат России.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; Instagram @__ms_alla__

Игроки петербургского клуба «Зенит» так увлеклись, празднуя победу в Кубке России, что уронили хрустальный трофей и разбили у него крышку.

«Только хотел напомнить, что немаловажно разбить свежий кубок, как ребята оперативно справились», — пошутил на своей странице в Instagram журналист и телеведущий Роман Кирюхин.

И действительно, по старому русскому обычаю — разбить посуду на счастье. К слову, «Зениту» есть чему радоваться. Незадолго до этого петербуржцы стали чемпионами России досрочно. И теперь, выиграв Кубок России оформили «золотой дубль».

О том, как прошел финал с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге, читайте в материале 5-tv.ru.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.60
0.64 83.10
0.91
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа

Последние новости

20:47
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа
20:33
А капитан-то голый! Фанаты прямо на поле выпросили у Дзюбы шорты — видео
20:22
Как обманут требующий «сладенького» организм — советы диетологов
20:08
«Он просто не выдержит»: Королева надеется на милосердие суда к Ефремову
19:52
На счастье! Игроки «Зенита» во время празднования разбили крышку у Кубка России
19:42
Полина Гагарина впервые публично высказалась о разводе

Сейчас читают

«Прям невеста!» Арзамасова в белом заворожила поклонников нежным образом
Предпенсионеры: кому в 2020 году положены льготы еще до выхода на пенсию
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок