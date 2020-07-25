Как назвать себя в Instagram, чтобы привлечь удачу
Никнейм в соцсетях может оказать серьезное влияние на судьбу, уверены эзотерики.
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Не только данное человеку родителями при появлении на свет имя, но и домашнее прозвище, и аккаунт в соцсети так или иначе влияет на его судьбу, уверены эзотерики. А потому к вопросу, как называть себя в интернете, стоит отнестись серьезно и использовать энергетику имени, чтобы стать счастливее, пишет журнал «Лиза».
Так, не стоит использовать для ника слова с негативным контекстом — например, «гуляющая сама по себе…», «безумная», «одинокая», «стервочка» и тому подобное. Даже если по-английски такое имя будет звучать красиво, оно принесет неприятности, поскольку будет программировать своего владельца на определенную манеру поведения и восприятие действительности. То же относится и к ироничным словам, которые на первый взгляд кажутся смешными. Судьба может сыграть злую шутку с человеком, выбравшим себе такое прозвище.
Тем, кому при рождении имя выбрали по святцам, следует включить его в название аккаунта, поскольку оно изначально несет в себе положительный заряд и помогает во всех делах. Можно использовать полное имя, а можно уменьшительно-ласкательное или сокращенное — свою силу оно сохранит в любом случае. Принесет удачу и милое домашнее прозвище, особенно если оно было дано горячо любящими родителями.
Добавить к имени самым правильным будет счастливое число. Это может быть цифра, которая, по вашим наблюдениям, чаще всего приносит удачу, или дата, когда произошло какое-то хорошее, важное событие. Многие используют общепринятые счастливые числа — это 5, 7, 21, но правильнее будет с помощью нумерологии вычислить свое собственное. Делается это так: цифры из своей даты рождения (число, месяц, год) нужно складывать до тех пор, пока не получится простое число. Например, если вы родились 12.05.1981, складываем 1+2+5+1+9+8+1=27=2+7=9. Получается, что ваше счастливое число — 9.
А если хочется чего-нибудь поигривее, можно еще добавить эпитет с несомненным позитивным смыслом: «любимая» «счастливая», «красивая», «нежная» и тому подобное.
При этом специалисты советуют, выбрав имя для Instagram или другой соцсети, некоторое время понаблюдать за изменениями, которые возможно будут происходить в вашей жизни. Если станет больше негативных эмоций и событий, имя лучше сменить.
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