Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмокока
Соответствующую рекомендацию дал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: ТАСС / Zuma
Жителям России настоятельно посоветовали к осени пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка. Соответствующую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону», — заявил глава ведомства в эфире канала «Россия 1».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мурашко рассказал о вакцинации граждан России от COVID-19.
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