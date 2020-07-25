Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмокока

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Марина Неруцких
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Соответствующую рекомендацию дал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмокока

Фото: ТАСС / Zuma

Жителям России настоятельно посоветовали к осени пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка. Соответствующую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону», — заявил глава ведомства в эфире канала «Россия 1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мурашко рассказал о вакцинации граждан России от COVID-19.

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