Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмокока

Жителям России настоятельно посоветовали к осени пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка. Соответствующую рекомендацию дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до 5 лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону», — заявил глава ведомства в эфире канала «Россия 1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мурашко рассказал о вакцинации граждан России от COVID-19.