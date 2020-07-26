«Плевали, били по ногам»: Блогер Диденко рассказала о травле в детстве

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Алина Потёмкина
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Девушка заявила, что сегодня стала сильнее и даже благодарна за преподнесенный урок тем, кто над ней издевался.

Фото, видео: Instagram @didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко, печально известная после инцидента с сухим льдом на праздновании своего дня рождения, приведшего к смерти трех людей, в том числе ее мужа, ответила злопыхательнице в соцсети. Девушка парировала обвинения в подлости со стороны бывшей одноклассницы, которая рассказала, как та жаловалась в полицию на травлю. Диденко решила раскрыть детали этой истории, которые скрыла ее обличительница.

«Моя одноклассница до сих пор точит на меня зуб за то, что однажды я пожаловалась маме, как одноклассники — из-за того, что у меня порвались колготки — окружили меня, плевали, били по ногам… До тех пор, пока я не села в трамвай. После этого были разборки, милиция… Я считаю, что сделала правильно, когда поделилась, потому что каждый должен отвечать за свои поступки!» — написала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Также она решила показать своей бывшей однокласснице, что смогла с тех пор преодолеть все обиды и великодушно не держит зла на своих мучителей, а даже благодарит их за урок.

«Злость на тех, кто надо мной насмехался, сделали меня сильнее! Так что, скажу всем, кто меня не принимал, даже тем, кто меня ненавидел, спасибо! Вы сделали меня такой, какая я есть. Сейчас мне все равно что говорят за спиной. Я не оборачиваюсь. Мой путь — только вперед!» — заявила Диденко.

При этом блогер проигнорировала основную суть претензий одноклассницы. Та обращала внимание на нынешнюю личную жизнь знаменитости: девушку возмутило, что после трагической гибели мужа звезда быстро нашла ему замену. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Екатерина Диденко призналась, что нашла утешение в объятиях нового ухажера.

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