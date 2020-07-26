«Роды будут сложными»: забеременевшую после изнасилования 13-летнюю школьницу врачи готовят к кесареву сечению

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Марина Неруцких
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Семиклассница из Железногорска будет рожать в Красноярске, девочка находится на постоянной связи с медиками и изучает все возможные проблемы, с которыми может столкнуться в процессе родов.

«Роды будут сложными»: забеременевшую после изнасилования 13-летнюю школьницу врачи готовят к кесареву сечению

Фото: ТАСС / Zuma

Беременная 13-летняя школьница из города Железногорска Красноярского края, о которой стало известно в начале этого года, совсем скоро станет мамой.

Подросток при непосредственной поддержке своей мамы активно готовится к встрече со своей будущей малышкой (узи показало, что это будет девочка) и изучает все возможные проблемы, с которыми может столкнуться в процессе родов.

Семиклассница находится на постоянной связи с врачами, которые на последнем приеме предупредили юную женщину, что ее ждут непростые роды, пишет Starhit.

«Мы съездили в Красноярск — в перинатальный центр. Меня осмотрели. Потом врачи что-то начали решать. В итоге, к нам подходит врач и говорит, что на 37-й неделе меня положат в Красноярский роддом № 6. И там мне также снимут пессарий, и там же я буду рожать. Говорят, роды будут сложными. И если головка ребенка не пролезет, то будут делать эпизиотомию», — поделилась со своими подписчиками в Instagram девочка.

Беременная школьница ранее заявляла, что отцом ее будущего ребенка якобы является ее 10-летний друг, но потом призналась, что ее изнасиловал 15-летний подросток. Молодой человек пока на свободе.

«Все, что произошло тогда в ноябре, я рассказала следователю в Москве. Этот человек пока на свободе, так как после рождения крохи будут брать ДНК-тест, и если он подтвердит вину этого человека, то его дальнейшую судьбу будут решать соответствующие органы», — рассказывала пострадавшая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители беременной школьницы решили оставить малыша. 

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