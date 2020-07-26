Кто из российских знаменитостей родился 26 июля?

Николай Парфенов

В этот день, 26 июля, ровно 108 лет назад родился будущий артист Николай Парфенов. Он прожил долгую жизнь — 86 лет. Зрители помнят его в картинах «Служили два товарища», «Тени исчезают в полдень», «Инспектор ГАИ», «Где находится нофелет?», «Сын полка». К театральной жизни его привел тернистый путь — после смерти отца его мать была вынуждена кормить одна шестерых детей, приходилось нелегко. Николай и его брат Борис ждали, пока сестры окончат вуз, чтобы поступить самим. В 1935 году Николай пришел в студию при театре имени Моссовета, где учился на одном курсе с Владимиром Зельдиным. В театре, при котором была мастерская, он прослужил с этого момента и до 1989 года. Николай Парфенов имел много наград — звание Заслуженного артиста РСФСР, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другие.

Кадр из фильма «Где находится нофелет?» 1988

Зара

Сегодня исполняется 37 лет певице российской эстрады Заре. Известность она получила благодаря участию в проекте «Фабрика звезд», хотя вокалом плотно занималась с детства. Артистка окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Причем во время обучения активно играла на сцене «Учебного театра на Моховой». Как актриса Зара известна по ролям в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ по-русски 2», «Фаворский», фильме «Пушкин. Последняя дуэль». В 2016 году получила звание заслуженной артистки РФ.

ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Андрей Григорьев-Аполлонов

Знаменитому «рыжему» из «Иванушек International» — 50 лет! Родился будущий кумир молодежи в солнечном Сочи. С детства занимался музыкой и настольным теннисом, последнее хобби даже принесло ему настоящий разряд — кандидат в мастера спорта. Однако отдал предпочтение первому увлечению и с 1995 года стал солистом группы, песни которой рвали в 90-х все дискотеки страны. Также пробовал себя в качестве ведущего ряда программ — «12 злобных зрителей», «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Хочу знать» и даже одного выпуска «Спокойной ночи, малыши!».

РИА Новости / Евгения Новоженина

Анатолий Мукасей

82 года исполняется в этом году советскому и российскому кинооператору Анатолию Мукасею. Знаменитый деятель культуры родился в Ленинграде, в юности окончил операторское отделение ВГИКа. Работал на «Лендоке», «Мосфильме». Во время учебы познакомился с будущей женой, артисткой Светланой Дружининой. Встреча произошла, когда оба увлекались волейболом — были капитанами в институтских сборных. Поэтому их так и называли — «два капитана». В 2018 году супруги отметили 60 лет совместной жизни! Зрителю известны работы именинника: «Большая перемена», «Повесть о человеческом сердце», «Принцесса цирка», «Виват, гардемарины!» и многие другие.

РИА Новости / Владимир Песня

Сергей Кириенко

58 лет исполняется российскому политику Сергею Кириенко. Сейчас он занимает пост первого заместителя главы администрации президента РФ. В историю он уже вошел как самый молодой премьер-министр: когда его назначили возглавлять кабмин в 1998 году, ему было 35 лет. Также известен как первый глава корпорации «Росатом».

ТАСС / Никольский Алексей

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из великих россиян родился 25 июля.