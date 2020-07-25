Кто из известных россиян родился 25 июля?

Василий Шукшин

Сегодня известному советскому режиссеру, актеру, писателю и сценаристу Василию Шукшину исполнился бы 91 год. За свою недолгую жизнь Шукшин успел написать более 120 рассказов и сняться в нескольких десятках фильмов. Его самые известные работы, в которых он выступил в качестве режиссера, включают такие полюбившиеся россиянам фильмы, как: «Живет такой парень», «Калина красная», «Печки-лавочки» и другие.

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Федор Черенков

Бывшему футболисту сборной СССР и московского «Спартака» Федору Черенкову 25 июля должен был исполниться 61 год. Черенков попал в столичный клуб в 70-х годах. В составе «Спартака» он неоднократно становился чемпионом СССР, чемпионом России и обладателем Кубка России. В 1983 и 1989 годах Черенкова признали лучшим футболистом страны. Легендарный полузащитник скончался в 2014-м году в возрасте 55 лет от отека мозга.

ТАСС / Уткин Игорь

Наталья Бочкарева

Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева празднует свой 40-й день рождения 25 июля. Бочкарева окончила Школу-студию МХАТ под руководством Олега Табакова. В кино она дебютировала в 1999 году, однако всероссийскую славу ей принесла роль Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе». Тогда актриса, которой еще не исполнилось и тридцати, должна была играть сорокалетнюю женщину. После оглушительного успеха ситкома Бочкарева также пробовала себя в роли телеведущей и певицы.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Екатерина Дурова

Заслуженной артистке РФ Екатерине Дуровой сегодня мог бы исполниться 61 год. Дочь известного актера Льва Дурова с 1980 по 1984 год служила в Театре на Таганке, после чего перешла в Театр на Малой Бронной. На большом экране она впервые появилась в мелодраме Павла Любимова «Школьный вальс». Среди других ее известных киноработ — «Фантазии Фарятьева», «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Юрьев день» и другие.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Александр Шпилько

Актер Александр Шпилько празднует 47-й день рождения. Он с детства мечтал стать артистом, поэтому после окончания школы поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПБГАТИ). Настоящая популярность к Шпилько пришла в 2003 году, когда актер получил роль следователя прокуратуры Петра Буевича в сериале «Тайны следствия». Также Александр играл небольшие роли в российских лентах: «Агент особого назначения», «Ментовские войны-5», «Защита Красина-3», «Улицы разбитых фонарей-14» и других.

Кадр из сериала «Тайны следствия»

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак поздравила Константина Богомолова с юбилеем.