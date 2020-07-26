«Фото без грима»: Собчак примерила образ зомби из «Ходячих мертвецов»

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Алина Потёмкина
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Подписчики в ответ поупражнялись в оттачивании чувства юмора, разглядывая снимок ведущей.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак вновь веселит и будоражит свою аудиторию в Instagram. На этот раз ведущая показалась перед подписчиками в образе зомби. Фото с жутковатым гримом на лице, имитирующим следы разложения, и белесой линзой в одном глазу она сопроводила пояснением:

«Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал „Ходячие мертвецы“?» — поинтересовалась ведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Ее поклонники по-разному восприняли юмор. Кто-то поддержал Собчак и искренне посмеялся, кто-то испугался, а некоторые даже начали ерничать и отпускать циничные замечания и шуточки в ответ.

«Даже стала чуть-чуть симпатичнее»

«Без мейка вам лучше»

«Ксения, огонь! Непредсказуемая дама!»

«Ксения Анатольевна, отоспись, отдохни — негоже так выглядеть — замучили журналистку!»

«Фото без грима»

«Реклама окулиста. Выбей глаз — вставь другой!» — оттачивали свое чувство комического подписчики ведущей.

Шутки Ксении Собчак, однако, бывают специфическими, а порой и на грани фола. Так, поклонники не оценили юмор ведущей, когда она решила использовать в рекламе доставки продуктов кадры реального задержания на митинге. Как писал 5-tv.ru, после того, как фанаты осудили экс-ведущую «Дома-2», Собчак резко раскритиковала слишком правильных, по ее мнению, людей.

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