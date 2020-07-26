«Фото без грима»: Собчак примерила образ зомби из «Ходячих мертвецов»
Подписчики в ответ поупражнялись в оттачивании чувства юмора, разглядывая снимок ведущей.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак вновь веселит и будоражит свою аудиторию в Instagram. На этот раз ведущая показалась перед подписчиками в образе зомби. Фото с жутковатым гримом на лице, имитирующим следы разложения, и белесой линзой в одном глазу она сопроводила пояснением:
«Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал „Ходячие мертвецы“?» — поинтересовалась ведущая.
Ее поклонники по-разному восприняли юмор. Кто-то поддержал Собчак и искренне посмеялся, кто-то испугался, а некоторые даже начали ерничать и отпускать циничные замечания и шуточки в ответ.
«Даже стала чуть-чуть симпатичнее»
«Без мейка вам лучше»
«Ксения, огонь! Непредсказуемая дама!»
«Ксения Анатольевна, отоспись, отдохни — негоже так выглядеть — замучили журналистку!»
«Фото без грима»
«Реклама окулиста. Выбей глаз — вставь другой!» — оттачивали свое чувство комического подписчики ведущей.
Шутки Ксении Собчак, однако, бывают специфическими, а порой и на грани фола. Так, поклонники не оценили юмор ведущей, когда она решила использовать в рекламе доставки продуктов кадры реального задержания на митинге. Как писал 5-tv.ru, после того, как фанаты осудили экс-ведущую «Дома-2», Собчак резко раскритиковала слишком правильных, по ее мнению, людей.
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