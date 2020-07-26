Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика
Малыш со старшей сестрой два дня назад вышел на прогулку. Через некоторое время девочка потеряла его из виду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; СК РФ
Власти республики Крым заявили о завершении поисков трехлетнего ребенка под Симферополем. Говорится в сообщении на сайте рееспубликанского МЧС.
«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — приводятся слова главы ведомства Сергея Шахова.
По факту исчезновения ребенка в пятницу было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ — «убийство». Следователи установили, что около четырех часов дня 24 июля ребенок вышел на прогулку со старшей сестрой. Через некоторое время девочка потеряла его из виду.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в правоохранительные органы обратились родители пропавшего мальчика. Стремительно были организованы полномасштабные поиски.
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