Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика

Власти республики Крым заявили о завершении поисков трехлетнего ребенка под Симферополем. Говорится в сообщении на сайте рееспубликанского МЧС.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — приводятся слова главы ведомства Сергея Шахова.

По факту исчезновения ребенка в пятницу было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ — «убийство». Следователи установили, что около четырех часов дня 24 июля ребенок вышел на прогулку со старшей сестрой. Через некоторое время девочка потеряла его из виду.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в правоохранительные органы обратились родители пропавшего мальчика. Стремительно были организованы полномасштабные поиски.